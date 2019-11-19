Россияне рассказали о влиянии социальной рекламы

Директор по работе с органами госвласти Всероссийского центра по изучению общественного мнения ( ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил, что большинство россиян (76%) отмечают влияние социальной рекламы на поведение, при этом 18% придерживаются противоположного мнения.

Родин отметил, что, по данным опроса ВЦИОМ, 71% респондентов считают, что социальная реклама нужна, 24% придерживаются обратного мнения, передает РИА «Новости».

Он также рассказал о предпочтениях участников опроса о тематике данной рекламы. Так, 44% респондентов считают, что она должна быть направлена на борьбу с насилием в семье, 42% — на борьбу с наркоманией, 38% — коррупцией, 34% предлагают с помощью нее призывать к ответственному поведению на дорогах, еще 32% — к борьбе с алкоголизмом.

При этом Родин уточнил, что социальную рекламу в течение последнего года не видели 47% граждан, видели ее — 22%, видели или слышали, но не помнят — 21%. Отмечается, что чаще люди сталкивались с подобной рекламой на телевидении (56%), на улице — 46%, в интернете — 31%, в поликлиниках, школах, вузах — 23%.

Кроме того, в исследовании указано, что за год чаще всего граждане переводили деньги на лечение больных детей (31%), раздельно собирали мусор (17%), сдавали старую одежду или обувь в переработку (12%), взяли животное из приюта (12%) и 31% не делали ничего из перечисленного.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 ноября среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.