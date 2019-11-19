Кто больше всего перерабатывает в России

Стали известны профессии, представители которых больше перерабатывают

Чаще всего задерживаются на работе журналисты, директора и персональные водители. Это выяснилось в ходе опроса, который в середине октября провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Опрос, который есть в распоряжении "Российской газеты", проходил в более чем 400 населенных пунктах страны. У сотрудников российских компаний спрашивали, как часто им приходится перерабатывать.

Выяснилось, что 22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% — несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%).

Больше всего тех, кто задерживается на работе почти каждый день, — среди россиян с доходом от 80 000 рублей в месяц (31%). О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин (25 и 19% соответственно). При этом чаще на переработки соглашаются женщины, у которых по каким-то причинам нет семьи. А вот среди мужчин не прочь задержаться в офисе отцы семейств.

Среди представителей 23-х наиболее популярных профессиональных групп о ежедневных переработках чаще других говорили журналисты (39%). Практически каждый день приходится задерживаться на работе директорам компаний и их помощникам — персональным водителям (по 37%).

Правильной организации рабочего дня следует поучиться у HR-менеджеров: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также говорили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.