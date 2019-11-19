Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Всемирная туалетная организация захотела саммит в РФ
Всемирная туалетная организация захотела саммит в РФ
Общество
Европа "дала" Донбассу право на русский язык
Европа "дала" Донбассу право на русский язык
В мире
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Наука и техника
"Провокация": РФ ответила на поджог патруля в Сирии
"Провокация": РФ ответила на поджог патруля в Сирии
Армия

Стали известны профессии, представители которых больше перерабатывают 

Российская Газета 48 минут назад
Кто больше всего перерабатывает в России
Фото: ТАСС
Чаще всего задерживаются на работе журналисты, директора и персональные водители. Это выяснилось в ходе опроса, который в середине октября провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Опрос, который есть в распоряжении "Российской газеты", проходил в более чем 400 населенных пунктах страны. У сотрудников российских компаний спрашивали, как часто им приходится перерабатывать.
Выяснилось, что 22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% — несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%).
Больше всего тех, кто задерживается на работе почти каждый день, — среди россиян с доходом от 80 000 рублей в месяц (31%). О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин (25 и 19% соответственно). При этом чаще на переработки соглашаются женщины, у которых по каким-то причинам нет семьи. А вот среди мужчин не прочь задержаться в офисе отцы семейств.
Среди представителей 23-х наиболее популярных профессиональных групп о ежедневных переработках чаще других говорили журналисты (39%). Практически каждый день приходится задерживаться на работе директорам компаний и их помощникам — персональным водителям (по 37%).
Правильной организации рабочего дня следует поучиться у HR-менеджеров: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также говорили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Российская Газета: последние новости
Валерий Выжутович: У власти более широкое понимание перемен Валерий Выжутович: У власти более широкое понимание перемен Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Молодые американцы назвали желаемые профессии Молодые американцы назвали желаемые профессии
Комментарии 
Теги:
Социология , Общество , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всемирная туалетная организация захотела саммит в РФ
Всемирная туалетная организация захотела саммит в РФ 1
Европа «дала» Донбассу право на русский язык
Европа «дала» Донбассу право на русский язык 78
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
«Провокация»: РФ ответила на поджог патруля в Сирии
«Провокация»: РФ ответила на поджог патруля в Сирии 288
«Венеция — это передовая. Все мы — в окопах»
«Венеция — это передовая. Все мы — в окопах» 12
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Войска
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение