Бутиной предложили работу в комитете Госдумы

Москалькова предложила Бутиной защищать права россиян за рубежом

"Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом. Уверена, что мы вместе сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом", — сказала Москалькова на встрече с Бутиной в понедельник.

Она также отметила, что принято решение о расширении работы группы по защите прав граждан России на Украине. «Мы ее решили расширить, потому что есть много судеб наших граждан, которые связаны и с другими государствами. Это Александр Винник в Греции, Константин Ярошенко в США, это наши граждане в других государствах, о которых мы заботимся», — отметила уполномоченный.

Кроме того, Москалькова рассказала Бутиной, что аппаратом омбудсмена наработан «очень интересный механизм» взаимодействия с ООН Советом Европы . «Мы работали и по вашей теме, и по теме Кирилла Вышинского , и по судьбе других граждан, находящихся в местах лишения свободы по надуманным основаниям», — сказала Москалькова.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, 26 октября она вернулась на родину.