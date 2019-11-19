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Трамп разочаровал россиян 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Дональд Трамп сильно расстроил россиян
Фото: © REUTERS / Joshua Roberts
Эксперты ВЦИОМ отметили, что отношение россиян к американскому президенту Дональду Трампу ухудшилось с момента после его избрания. Аналитики газеты «Взгляд» попытались разобраться, чем же Трамп так «расстроил» россиян.
По данным ВЦИОМ, в марте 2017 года спустя два месяца после выборов президента США 38 процентов граждан России положительно оценили нового главу государства. Через два года количество одобряющих поведение Трампа снизилось до 11 процентов, а негативно настроенных к нему россиян выросло с 7 до 32 процентов.
Автор статьи уверяет, что Дональда Трампа в РФ оценивают исключительно по состоянию российско-американских отношений, начисто игнорируя его личные и профессиональные качества. Поэтому, учитывая, что на сегодняшний день 85% россиян в целом не видят просвета во взаимоотношениях двух стран, считается, что американский президент, обещавший «поладить с Путиным», не смог сдержать свое слово.
«Плохие отношения — значит, и Трамп оказался так себе, раз ничего не смог сделать для их улучшения», — говорится в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», польское издание Mysl Polska опубликовало два сценария возможной войны между Россией и США. Автор статьи выделил «несколько заманчивых способов вести боевые действия с РФ». Первый способ, по его словам, представляет собой массированную атаку с использованием всевозможных средств, в том числе ядерного оружия. Второй -ведение войны путем эпизодического и поэтапного, с моментами эскалации и деэскалации, паузами и отклонениями от основного курса, использования разнообразных средств.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Социология , Конфликты , Политика , Статьи , США , Дональд Трамп , ВЦИОМ , Деловая газета "Взгляд"
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