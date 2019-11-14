Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Происшествия
Грузия вышла на акцию протеста
Грузия вышла на акцию протеста
В мире
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика

СМИ: в Таиланде задержали россиянина с просроченной на семь лет визой 

ТАСС + ещё 5 5 часов назад
СМИ: в Таиланде задержали россиянина с просроченной на семь лет визой
Фото: РИА Новости
БАНГКОК, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Самуи гражданина России с просроченной на семь лет визой. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, мужчина находился в стране 2861 день.
По информации издания, 32-летнего Алексея Сафроненкова полиция задержала во время проверки паспорта, в котором была проставлена виза со сроком действия с 12 января по 11 февраля 2012 года. Отмечается, что мужчине на 10 лет будет запрещен въезд в страну.
В октябре 2018 года посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам носить с собой заграничные паспорта в связи с ужесточением миграционных требований. Отказ от предъявления документа с действительной визой и/или иммиграционным штампом может повлечь задержание.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
ТАСС: последние новости
Анкета для прохождения диспансеризации может появиться на портале госуслуг Анкета для прохождения диспансеризации может появиться на портале госуслуг "Известия": каждый третий россиянин доплачивал за лечение в стационаре "Известия": каждый третий россиянин доплачивал за лечение в стационаре Опрос: усталость и заботы мешают россиянам посещать музеи чаще Опрос: усталость и заботы мешают россиянам посещать музеи чаще 
Теги:
Социология , Азия , ИТАР-ТАСС , Бангкок , Самуи , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал» 2
Грузия вышла на акцию протеста
Грузия вышла на акцию протеста 29
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 260
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 183
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение