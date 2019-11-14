СМИ: в Таиланде задержали россиянина с просроченной на семь лет визой

БАНГКОК , 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Самуи гражданина России с просроченной на семь лет визой. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, мужчина находился в стране 2861 день.

По информации издания, 32-летнего Алексея Сафроненкова полиция задержала во время проверки паспорта, в котором была проставлена виза со сроком действия с 12 января по 11 февраля 2012 года. Отмечается, что мужчине на 10 лет будет запрещен въезд в страну.

В октябре 2018 года посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам носить с собой заграничные паспорта в связи с ужесточением миграционных требований. Отказ от предъявления документа с действительной визой и/или иммиграционным штампом может повлечь задержание.