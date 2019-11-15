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Опрос: россияне посоветовали бы себе 10 лет назад больше учиться 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Россияне дали себе совет из прошлого
Фото: РИА Новости
Самый важный совет, который дали бы россияне себе 10 лет назад, — больше учиться и быть решительнее. Соответствующее исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob, имеется в распоряжении ТАСС.
"Если бы существовала возможность вернуться на 10 лет назад и встретиться с самим собой, большинство россиян обратилось бы к себе с призывами учиться и быть решительнее", — говорится в материале.
У 30-летних респондентов второй по популярности совет: "Все правильно делаешь, продолжай", а на третьем месте — поменять профессию. Но 40-летние и 50-летние соискатели уже не хотели бы дать себе такую же рекомендацию.
Опрошенные в возрасте 40 лет и 50 лет посоветовали бы самому себе 10 лет назад быть решительнее и ничего не бояться. Это второй по популярности ответ в этой возрастной группе.
В пресс-службе компании Superjob рассказали, что опрос проводился с 10 по 14 октября 2019 года среди респондентов в возрасте 30, 40 и 50 лет. Размер выборки составляет 300 человек в каждой возрастной группе.
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Теги:
Социология , Общество , ИТАР-ТАСС
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