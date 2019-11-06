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Определено идеальное место для жизни в России 

Рамблер 33 минуты назад
Более 50% участников опроса, проведенного «Авито Недвижимость», считают идеальным местом для жизни городской спальный район. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным издания, участникам исследования задали вопрос о том, какую среду они считают идеальной для жизни.
На первом месте оказался вариант — «спальный район с развитой инфраструктурой», за него отдал голоса 51% респондентов. Еще 25 процентов участников опроса предпочли бы жить в городском центре, 19 процентов — за городом, в месте с хорошей транспортной доступностью. Четыре процента назвали идеальной средой для жизни сельскую местность.
При этом, согласно исследованию, мужчины, в среднем, выказали большую склонность к жизни в загородном доме или в сельской местности. Интерес к жизни на природе также коррелировал в возрастом опрошенных: 29% респондентов в возрасте 56 лет и старше сочли свой дом идеальным вариантом для жизни.
Отвечая на вопрос "Что могло бы заставить вас заплатить за жилье больше, чем планировалось изначально", 54% участников заявили, что на такой шаг пошли бы, если бы почувствовали, что «это их жилье». Еще 48 процентов назвали основным условием повышения цены просторную площадь, 46 процентов — хорошую транспортную доступность, 39 процентов — наличие парка по соседству с домом.
«Рамблер» писал, что ранее жители Москвы, планирующие покупку квартиры в новостройке, заявили о готовности рассмотреть новый для себя район, если их устроят характеристики жилья и состояние инфраструктуры.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Социология , Видео , Общество
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