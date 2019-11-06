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Россияне готовы больше работать ради четырехдневки, выяснили СМИ 

Газета.Ru
Работа в толк: На что пойдут в РФ ради четырехдневки
Фото: ТАСС
Большинство россиян готовы работать в режиме четырехдневной трудовой недели. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на специальное исследование.
В исследовании поучаствовали 9,3 тысячи человек из более чем 50 регионов России.
Так, 69% готовы работать по такому графику, если будет сохранен текущий уровень зарплат.
При этом 19% респондентов согласны перейти на четырехдневку "в любом случае".
Также 40% готовы трудиться интенсивнее, если поступит предложение перейти на такой график. Кроме того, 30% респондентов согласны увеличить время нахождения на работе.
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
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Теги:
Социология , Общество , газета "Известия"
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