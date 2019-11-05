В РПЦ раскритиковали пенсионную реформу

Всеволод Чаплин раскритиковал пенсионную реформу

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что пенсионная реформа вызывает у россиян «глухую злобу». В таком состоянии народ точно не будет защищать власть, считает Всеволод Чаплин.

По словам Всеволода Чаплина, озлобленность россиян еще не значит, что они пойдут на революцию. Однако власть они точно не станут защищать, так как народ не чувствует, что она заботится о нем, выразил уверенность протоиерей. Всеволод Чаплин добавил, что власть не услышала некоторые серьезные социальные озабоченности, сообщает Rossaprimavera.ru. Он подчеркнул, что в России необходимо вести политику, направленную на развитие социальной справедливости.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что пенсионная реформа ударит по всем поколениям россиян. У людей предпенсионного возраста реформа вызывает озлобленность и чувство предательства, считают эксперты.