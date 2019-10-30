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Эксперты рассказали, кем чаще всего подрабатывают россияне 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Названы самые популярные подработки россиян
Фото: ТАСС
Многие россияне помимо основной работы имеют подработку и больше всего — по 12% — в сфере образования и деловых услуг, выяснил в ходе исследования сервис поиска персонала Работа.ру.
"Самыми популярными сферами, в которых подрабатывают россияне, стали деловые и образовательные услуги (по 12%). В пятерку также вошли строительство (8%), компьютерная помощь и торговля — по 7% опрошенных выбрали эти варианты", — говорится в отчете.
В варианте "Другое" многие респонденты обозначили бухгалтерские услуги, заработок в интернете и работу с текстами для СМИ и блогов.
Четверть респондентов тратят на подработки более 12 часов в неделю, еще по 46% подрабатывают менее 6 часов в неделю. От 6 до 9 часов уделяют подработке 14% респондентов, 11% подрабатывают от 9 до 12 часов. Всего 4% опрошенных отметили, что подработка занимает у них менее часа в неделю.
При этом большинство сотрудников не скрывают подработки от руководства, и лишь 20% опрошенных сознательно скрывают факт подработки, так как считают это своим личным делом.
Работа.ру — один из ведущих сервисов для поиска массового и линейного персонала в России — в ходе исследования опросил 1,2 тысячи респондентов по всей России в сентябре 2019 года.
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Теги:
Социология
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