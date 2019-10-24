Россияне дали оценку работе ООН

Почти половина опрошенных (48%) россиян считают Организацию Объединенных Наций (ООН) устаревшим форматом сотрудничества между странами и говорят о необходимости нового формата, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Согласно исследованию, 8% опрошенных считают, что такие международные организации не нужны вовсе. При этом 23% полагают, что ООН — эффективный формат сотрудничества для решения проблем, сообщается на сайте ВЦИОМ.

При этом более половины опрошенных (66%) в общих чертах знают о том, чем занимается данная организация.

Наиболее успешными задачи организации большинство россиян назвали оказание гуманитарной помощи беженцам и нуждающимся (47%), защиту культурного достояния народов мира (44%), содействие равноправию мужчин и женщин, больших и малых народов (36%).

По мнению респондентов, ООН не справляется с содействием социальному прогрессу и борьбой с бедностью (66%), решением проблемы наркотиков (62%), урегулированием конфликтов в отдельных точках мира (54%), борьбой с международным терроризмом (53%), глобальным решением проблемы изменения климата (48%).

Эффективность борьбы с ВИЧ и СПИДом и другими эпидемиями 34% считают успешной, столько же придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, 49% считают участие в организации важным для России инструментом влияния на мировые процессы.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.