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Россияне дали оценку работе ООН 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Россияне дали оценку работе ООН
Фото: РИА Новости
Почти половина опрошенных (48%) россиян считают Организацию Объединенных Наций (ООН) устаревшим форматом сотрудничества между странами и говорят о необходимости нового формата, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 8% опрошенных считают, что такие международные организации не нужны вовсе. При этом 23% полагают, что ООН — эффективный формат сотрудничества для решения проблем, сообщается на сайте ВЦИОМ.
При этом более половины опрошенных (66%) в общих чертах знают о том, чем занимается данная организация.
Наиболее успешными задачи организации большинство россиян назвали оказание гуманитарной помощи беженцам и нуждающимся (47%), защиту культурного достояния народов мира (44%), содействие равноправию мужчин и женщин, больших и малых народов (36%).
По мнению респондентов, ООН не справляется с содействием социальному прогрессу и борьбой с бедностью (66%), решением проблемы наркотиков (62%), урегулированием конфликтов в отдельных точках мира (54%), борьбой с международным терроризмом (53%), глобальным решением проблемы изменения климата (48%).
Эффективность борьбы с ВИЧ и СПИДом и другими эпидемиями 34% считают успешной, столько же придерживаются противоположного мнения.
Кроме того, 49% считают участие в организации важным для России инструментом влияния на мировые процессы.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.
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Социология , Общество , ООН , ВЦИОМ
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