Мужчины дороже: Россияне оценили свою жизнь

Жители России оценили свою жизнь: мужчины на два млн дороже чем женщины

Россияне считают, что в случае их смерти страховая выплата родственникам должна составлять в среднем 5,8 млн рублей. Однако в ходе опроса выяснилось, что оценка «стоимости жизни» сильно отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных.

В исследовании, которое проводила страховая компания «Сбербанк страхование жизни», указано, что люди, которым «денег хватает только на питание», оценивают свою жизнь в 2,4 млн рублей, тогда как, те кто может купить всё, что считает нужным — 13,3 млн рублей. Как пишет газета «Известия», мужчины ценят свою жизнь дороже, чем женщины, — 6,8 млн против 4,6 млн рублей соответственно.

Также разные представления о ценности своей жизни в регионах. В Москве считают, что за жизнь нужно платить 8 млн рублей, в Челябинске — 6,4 млн, в Екатеринбурге — 5,8 млн, а в Перми 5,1 млн рублей. Отмечается также, что для людей в возрасте 18—30 лет стоимость жизни оценена в 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 — 4,5 млн рублей.

Опрос был проведен летом-осенью 2019 года среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек.