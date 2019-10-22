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Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду 

Lenta.ru
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Доля россиян из этой категории увеличилась до 49,4 процента за 2019 год. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 0,6 процентных пункта. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, многодетных и неполных семей.
При этом доля домохозяйств, которые испытывают трудности при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг, упала на 2,6 процента с первого квартала 2018 года и составила 14,1 процент. По данным Росстата, россияне из наименее обеспеченных групп населения активнее переходят в группы с более высокими доходами.
Также выросла доля семей, которые испытывают финансовые трудности только при покупке автомобиля, квартиры или дачи. В начале 2018-го 29,8 процентов россиян принадлежали к этой группе, в 2019-м — уже 32,6 процента. В то же время сократилась категория россиян, которым хватает денег для покупки всего необходимого (2,7 процента), а также тех, кто не может позволить себе купить еду (0,7 процента).
В ноябре 2018-го сообщалось, что более 90 процентов россиян когда-либо экономили на еде. Почти две трети россиян согласились экономить на морепродуктах, около половины решили воздержаться от покупки сахара, кондитерских изделий и свежих фруктов. 47 процентов россиян отказались бы от покупки мяса.
В октябре того же года стало известно, что российские граждане стали чаще экономить на одежде. Доля тех, кто экономит на одежде и отдыхе, выросла с 17 до 25 процентов. Среди тех, кто отказывается от частых покупок одежды или трат на развлечения, преобладает молодежь до 24 лет.
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Социология , Видео , Общество , Григорий Березкин , Росстат
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