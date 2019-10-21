Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев 

Lenta.ru
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты
Фото: «Собачье сердце»
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
За Штирлица проголосовали 20 процентов опрошенных, за профессора Преображенского — 12 процентов. Еще по 11 процентов россиян захотели видеть политическим лидером Данилу Багрова из «Брата» и Марию Швецову из «Тайн следствия», а 9 процентов респондентов поддержали Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит».
Россияне выбрали этих героев, поскольку они, по мнению жителей страны, обладают самым важными для политического лидера качествами. Это честность (44 процента), образованность (31 процент), близость к народу (26 процентов), хорошие организаторские способности (25 процентов) и осведомленность о состоянии дел в стране (21 процент).
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Последние новости
Боец Росгвардии погиб во время экзамена Боец Росгвардии погиб во время экзамена В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
Комментарии4
Социология , Общество , Данила Багров , Демьян Кудрявцев , ВЦИОМ , Ведомости , ЦПКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России158
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой76
Путин обвинил Запад в шантаже
Путин обвинил Запад в шантаже95
Пенсионерка научилась пользоваться iPhone и резко похудела
Пенсионерка научилась пользоваться iPhone и резко похудела1
В Госдуме возьмутся за мотивационных тренеров
В Госдуме возьмутся за мотивационных тренеров
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение