Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг

Еще 27 процентов опрошенных высказали отрицательное отношение к деятельности экоактивистки из Швеции, 31 процент относятся к этому безразлично.

74 процента тех, кто поддерживает работу 16-летней шведки, оценили ее положительно, поскольку Тунберг занимается защитой окружающей среды и привлекает внимание к этому вопросу. Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).