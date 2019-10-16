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Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг 

Lenta.ru 35 минут назад
Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг
Фото: Carlo Allegri / Reuters
40 процентов россиян, которые что-то слышали о Грете Тунберг, относятся к ее деятельности положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Еще 27 процентов опрошенных высказали отрицательное отношение к деятельности экоактивистки из Швеции, 31 процент относятся к этому безразлично.
74 процента тех, кто поддерживает работу 16-летней шведки, оценили ее положительно, поскольку Тунберг занимается защитой окружающей среды и привлекает внимание к этому вопросу. Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).
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Социология , Общество , Экология , Григорий Березкин , Грета Тунберг , ВЦИОМ
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