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Подсчитана доля мигрантов в России 

Lenta.ru + ещё 7 11 часов назад
Подсчитана доля мигрантов в России
Фото: Lenta.ru
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.
По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская — более 37 миллионов. Россия находится на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.
Однако в процентном соотношении ситуация меняется. Первые три места по этому параметру занимают ОАЭ, Кувейт и Катар: 88, 75 и 65 процентов соответственно. В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.
Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Среди причин роста числа трудовых мигрантов эксперт назвала как переход на новые формы статистической отчетности, так и возможность получения мигрантами временной регистрации.
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Социология , Елена Егорова , Росстат , РИА Новости , США
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