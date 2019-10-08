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Эксперты выяснили, где в России лучше всего платят, но эти места вряд ли станут чьей-то мечтой 

News.ru 28 минут назад
Почему в городах с высокими зарплатами не хочется жить
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Эксперты провели исследовательскую работу и неожиданно выяснили, что жители Москвы зарабатывают больше остальных россиян, а вот петербуржцы не могут похвастаться даже местом в пятёрке. Зато в лидирующей группе есть Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Попробуем разобраться, о чём нам говорит эта статистика.
Во-первых, как составлялся рейтинг. Специалисты взяли уровень зарплат на основе данных Росстата, составили потребительский набор из 112 товаров и услуг и подсчитали в расчёте на человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, и подсчитали, сколько средний горожанин может себе таких наборов позволить. Оказалось, что в этом аспекте разница между Москвой и Южно-Сахалинском совсем невелика: 3,83 набора доступно жителю столицы, 3,81 — проживающему на самом большом российском острове.
Про Москву всё в целом понятно: здесь много бизнеса, госкорпорации, федеральные чиновники. Все они получают заоблачные по меркам обычного россиянина деньги и вносят значительный вклад в то, что средний показатель дохода жителя столицы держится высоко. А остальные лидеры зарплатного рейтинга — города из регионов, экономика которых специализируется на добыче очень дорогих российскому бюджету вещей: Салехард — это золото, Южно-Сахалинск, Ханты-Мансийск и Сургут — нефть и газ. Причём многие из тех, кто получает там высокие зарплаты, работают вахтовым методом. Таким образом, величина средней зарплаты в этих городах тоже не вполне показательна, поскольку заработанные тяжёлым трудом деньги работники вывозят оттуда на свою малую родину, где и тратят.
Традиционно плохи дела на юге страны. В последней десятке расположились Грозный, Махачкала, Нальчик, Севастополь, Майкоп, Элиста, Черкесск и Шахты. Но здесь, по словам экспертов, большую роль играет фактор низких официальных зарплат в совокупности с, похоже, неисправимой слабостью местных экономик, несмотря на то, что Дагестан и Чечня остаются крупнейшими получателями дотаций федерального бюджета среди регионов России (66,3 млрд Махачкале и 30,4 млрд Грозному).
Примерно как-то так и выглядит современная Россия, к сожалению: есть обеспеченный финансовый центр, втянувший в себя всю экономическую и политическую жизнь страны, и ряд регионов, где тезис «люди — новая нефть» воплощается буквально. То есть где людям платят за то, чтобы они добывали нефть. А всё остальное, даже суперуспешный с точки зрения туризма Санкт-Петербург, уже заметно отстаёт.
При этом, если посмотреть на рейтинг «счастливых городов» России, то та же Москва там будет только на третьем месте, а других лидеров из «обеспеченного списка» в нём вообще не найти. Лучше всего себя ощущают жители таких городов как Кудрово и Мурино из Ленинградской области, а также Мытищи, Видное, Реутов, Красногорск и Долгопрудный из Подмосковья. То есть здесь ситуация, скорее всего, обратная той, что сложилась в Сургуте и Ханты-Мансийске: здесь как раз живут люди, которые ездят работать туда, где хорошо платят. В первой пятерке регионов по качеству жизни нашего «северного Эльдорадо» тоже нет.
Собственно, эта статистика нагляднее всего показывает, насколько несостоятельные все эти истории о том, что наша страна с каждым годом всё менее зависима от углеводородов, про невероятные успехи импортозамещения и развитие промышленности. В конечном итоге получается, что деньги есть там, где власть и нефть, всё остальное выживает, как может.
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Социология , Политика , Статьи , Росстат , Москва , Салехард , Сургут , Ханты-Мансийск , Южно-Сахалинск
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