России прогнозируют прирост населения

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Прогноз внесен кабмином в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета, передает ТАСС.

Как сообщает МЭР, «возрастные коэффициенты смертности» станут ниже в связи с «мероприятиями по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста». Однако компенсировать «тенденции в рождаемости» таким образом не удастся, и естественная убыль населения сохранится до 2024 года.

С 2024 года ожидается естественный прирост населения, передает ТАСС.

МЭР отмечает тенденцию к старению населения страны и ухудшение возрастной структуры. Кроме того, снижается число женщин 20–34 лет (ранний и средний репродуктивный возраст). Также демографическим вызовом является высокий уровень смертности россиян в экономически активном возрасте.

Указывается, что до 2024 года население России будет расти за счет миграции, а с 2024 года к миграционному приросту прибавится естественный.

Речь идет об увеличении численности населения России с 146,8 млн человек (2018 год) до 147,7 млн человек в 2022 году, и 148,7 млн человек к 2024 году.

С 2019 года по 2024 год ожидается рост населения трудоспособного возраста с 82 млн человек до 85,3 млн человек.

В 2019 году ожидается миграционный прирост в 295,3 тыс. человек, в 2020 году — в 440,7 тыс. человек, в 2024 году — 500,4 тыс. человек.

Кроме соотечественников, которые сейчас живут за пределами России, в страну будут привлекать специалистов-иностранцев и перспективную молодежь.