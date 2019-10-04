Россиян не привлекает работа учителя

Большинство россиян назвали работу учителя непривлекательной

Опрос, проведенный накануне Дня учителя, выявил, что большинство россиян считает работу учителей непривлекательной, сообщает РИА "Новости".

При этом работу учителей 42% россиян оценивают отлично и хорошо, а 31% — удовлетворительно,10% — плохо и очень плохо.

42% россиян оценивают качество современного школьного образования как среднее, 33% считают его плохим, 13% — хорошим.