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Большинство россиян назвали работу учителя непривлекательной 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Россиян не привлекает работа учителя
Фото: РИА Новости
Опрос, проведенный накануне Дня учителя, выявил, что большинство россиян считает работу учителей непривлекательной, сообщает РИА "Новости".
Согласно опросу фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 65% опрошенных называют эту профессию непривлекательной. 23% придерживаются обратного мнения.
При этом работу учителей 42% россиян оценивают отлично и хорошо, а 31% — удовлетворительно,10% — плохо и очень плохо.
42% россиян оценивают качество современного школьного образования как среднее, 33% считают его плохим, 13% — хорошим.
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Социология , Общество , Фонд "Общественное мнение" , РИА Новости
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