Россияне рассказали, что их бесит в коллегах

Россияне рассказали, что их больше всего бесит в коллегах

Социологи выяснили, какие особенности коллег по работе сильнее всего влияют на раздражительность. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что самыми раздражительными факторами для почти половины россиян (49%) стали лицемерие и обман. Вторым по популярности стало распространение сплетен — этим фактором недовольны 42%.

40% респондентов заявили, что наибольшее недовольство у них вызывают хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег, а для трети опрошенных "бесящими" факторами стали безответственность и непрофессионализм.

Уточняется, что наименее раздражительными особенностями коллег названы лень, непунктуальность, внешний вид, отстраненность и прием пищи на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что названы преимущества удаленной работы.