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Россияне рассказали, что их больше всего бесит в коллегах 

Газета.Ru + ещё 3 25 минут назад
Россияне рассказали, что их бесит в коллегах
Фото: РИА Новости
Социологи выяснили, какие особенности коллег по работе сильнее всего влияют на раздражительность. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что самыми раздражительными факторами для почти половины россиян (49%) стали лицемерие и обман. Вторым по популярности стало распространение сплетен — этим фактором недовольны 42%.
40% респондентов заявили, что наибольшее недовольство у них вызывают хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег, а для трети опрошенных "бесящими" факторами стали безответственность и непрофессионализм.
Уточняется, что наименее раздражительными особенностями коллег названы лень, непунктуальность, внешний вид, отстраненность и прием пищи на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что названы преимущества удаленной работы.
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Социология , Общество
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