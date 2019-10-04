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Учителя рассказали о постоянных переработках 

Российская Газета 32 минуты назад
Учителя откровенно рассказали о проблемах
Фото: ТАСС
Зарплатой на основном рабочем месте чаще всего удовлетворены частные преподаватели (34 процента), а неудовлетворенных больше всего среди преподавателей вузов (81 процент).
Постоянные переработки — норма для 36 процентов школьных учителей и для каждого третьего преподавателя вузов. Часто и очень часто сверхурочно работают 31 процент школьных учителей, 32 процента частных преподавателей и 22 процента преподавателей вузов.
Почти половина преподавателей, за исключением частников, имеют подработку, которая также примерно в половине случаев связана с преподаванием (например, репетиторством). Доля школьных учителей, имеющих подработку, почти вдвое ниже, чем среди преподавателей вузов (39 процента против 68 процентов). Полностью сменить профессию хотели бы 49 процентов преподавателей и 64 процента школьных учителей.
Для школьных учителей главными плюсами работы являются летний отпуск (65 процентов), официальное трудоустройство (52 процентов), а также польза и значимость профессии (41 процент). Преподаватели вузов главными плюсами назвали тоже летний отпуск (42 процента), свободу действий и возможность творчества (38 процентов) и удобный график работы (38 процентов).
Основными минусами работы учителем или преподавателем, по мнению респондентов, являются уровень зарплаты (52 процента), эмоциональное выгорание и стресс (39 процентов), много бессмысленной бюрократической работы (38 процентов).
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Социология , Образование , Общество
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