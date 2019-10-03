Россияне задумались о праздновании нового года

Более половины россиян уже задумались о праздновании нового года

Есть люди, которые уже знают, где проведут новогодние праздники

Почти половина жителей России еще не знает, где проведет новогодние праздники, передает АГН «Москва» результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip. Зато большая часть россиян уже начала планировать путешествия на 2020 год.

47,5% россиян пока не имеют представления как будут встречать новый год. 23,5% респондентов с высокой вероятностью отправятся в путешествие. 2% опрошенных поедут к себе на дачу. Остальные планируют путешествовать по России или встретят праздник дома.