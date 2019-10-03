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Более половины россиян уже задумались о праздновании нового года 

Вести Подмосковья 31 минуту назад
Россияне задумались о праздновании нового года
Фото: pixabay.com
Есть люди, которые уже знают, где проведут новогодние праздники
Почти половина жителей России еще не знает, где проведет новогодние праздники, передает АГН «Москва» результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip. Зато большая часть россиян уже начала планировать путешествия на 2020 год.
47,5% россиян пока не имеют представления как будут встречать новый год. 23,5% респондентов с высокой вероятностью отправятся в путешествие. 2% опрошенных поедут к себе на дачу. Остальные планируют путешествовать по России или встретят праздник дома.
Власти Москвы уже готовят программу на новогодние праздники. Она должна быть зрелищней, чем в прошлом году. Тематика праздника пока не известна, но столичный градоначальник в ближайшее время должен открыть завесу тайны.
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Социология , Общество , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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