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Россиянам перестало нравиться качество медпомощи 

Lenta.ru 46 минут назад
Россияне еще больше разочаровались в медпомощи
Фото: РИА Новости
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития, передает ТАСС.
По сравнению с 2017 годом, этот показатель снизился на 1,2 процента, остановившись на отметке в 38,7 процента. Таким образом, в 2018 году не была достигнута соответствующая цель госпрограммы «Развитие здравоохранения», по которой удовлетворенность населения планировалось довести до 41,7 процента.
В Минздраве отметили, что граждане, обращавшиеся к врачам, выказывали недовольство долгим временем ожидания приема врача, недостатком медицинских кадров и плохим оснащением лечебных учреждений.
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Социология , Общество , Минздрав РФ , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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