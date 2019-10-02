Россияне еще больше разочаровались в медпомощи

Россиянам перестало нравиться качество медпомощи

Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития , передает ТАСС.

По сравнению с 2017 годом, этот показатель снизился на 1,2 процента, остановившись на отметке в 38,7 процента. Таким образом, в 2018 году не была достигнута соответствующая цель госпрограммы «Развитие здравоохранения», по которой удовлетворенность населения планировалось довести до 41,7 процента.