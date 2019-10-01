«Невозможно есть!» В Госдуме о качестве рыбы в Москве

Депутат Государственной Думы во время пресс-конференции выразил неудовлетворение вкусовыми качествами рыбы с прилавков Москвы . В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Путина-2019: Ждет ли Россию кризис рыбной отрасли?» Депутат Государственной Думы Константин Слыщенко пожаловался на качество рыбы в столичных магазинах и пообещал, что скоро эта проблема будет решена. В Совфеде назвали главную проблему рыбной отрасли «Рыбу в Москве невозможно есть. Причины разные. Это и транспортировка, и уровень хранения. Но одна из причин, когда Приморье или Камчатка производит продукцию либо из замороженной рыбы, либо из свежевыловленной. На данный момент на Камчатке запускается новый ультрасовременный завод, уникальное предприятие и колхоз имени Ленина. Они будут производить сырье из рыбы, которая была выловлена в специальных контейнерах с морской водой, чтобы рыба не портилась. И это будет продукция высочайшего качества», — отметил он.

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