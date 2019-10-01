Самой популярной у россиян песней оказалась украинская 

Российские пользователи в течение года чаще всего искали в поисковике "Яндекс" текст песни украинской группы Kazka "Плакала", передает ТАСС со ссылкой данные обзора статистики запросов.
В период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100). Также в рейтинг на основе популярных запросов со словами "текст" и "песня" вошли композиции "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).
Самыми популярными клипами за тот же промежуток оказались Skibidi группы Little Big (100), "Алкоголичка" Артура Пирожкова (97), Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).
Исследование приурочено к Международному дню музыки, отмечающемуся 1 октября.