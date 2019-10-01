Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Фото: Газета.Ru
Российские пользователи в течение года чаще всего искали в поисковике "Яндекс" текст песни украинской группы Kazka "Плакала", передает ТАСС со ссылкой данные обзора статистики запросов.
В период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100). Также в рейтинг на основе популярных запросов со словами "текст" и "песня" вошли композиции "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).
Самыми популярными клипами за тот же промежуток оказались Skibidi группы Little Big (100), "Алкоголичка" Артура Пирожкова (97), Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).
Исследование приурочено к Международному дню музыки, отмечающемуся 1 октября.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Газета.Ru: последние новости
Опрос показал, что всего 17% удивлены действиями Трампа в отношении Украины Опрос показал, что всего 17% удивлены действиями Трампа в отношении Украины США ввели новые санкции против трех россиян США ввели новые санкции против трех россиян Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Комментарии
Социология , Общество , Филипп Киркоров , Артур Пирожков , Лев Лещенко , Николай Басков , Яндекс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россию попросили о помощи
Дело MH17: Россию попросили о помощи330
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова5
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина296
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Машина от Бузовой: новый вид мошенничества в соцсетях
Машина от Бузовой: новый вид мошенничества в соцсетях
Видео
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
03:31
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Политика
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Москва достигла «барического дна»
02:44
Москва достигла «барического дна»
Погода Новости Москвы
Не отходя от работы: полковник брал взятки на Лубянке
00:39
Не отходя от работы: полковник брал взятки на Лубянке
Происшествия Криминал
На проходной: сотрудника СК ранили ножом в Москве
00:19
На проходной: сотрудника СК ранили ножом в Москве
Происшествия Криминал
Начинается решающая стадия войны воров в законе
00:54
Начинается решающая стадия войны воров в законе
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть