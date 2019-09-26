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Россияне стали делать меньше домашних заготовок на зиму 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Россияне стали делать меньше заготовок на зиму
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look
Согласно результатам опроса, проведённого «Ромиром», соленья и прочие консервы заготавливает треть россиян, в 2011 году этим занималась половина опрошенных.
При этом приусадебными участками владеют 43% респондентов, у 89% из них на участках разбиты огороды. Домашние заготовки составляют половину или большую часть продуктовой корзины 15% опрошенных, передаёт РИА Новости.
Президент «Ромира» Андрей Милехин полагает, что причиной отказа россиян от домашних заготовок является развитие торговли.
В опросе приняли участие полторы тысячи людей, проживающих как в городах, так и в сёлах.
Как писал News.ru ранее, автор кулинарных книг, эксперт в области фитохимии Игорь Сокольский предупредил россиян о смертельной опасности, которую могут таить неправильно сделанные на зиму заготовки в виде варенья, компотов, солёных и маринованных овощей.
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Социология , Общество , Андрей Милехин , РИА Новости
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