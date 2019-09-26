Россияне стали делать меньше заготовок на зиму

Россияне стали делать меньше домашних заготовок на зиму

Согласно результатам опроса, проведённого «Ромиром», соленья и прочие консервы заготавливает треть россиян, в 2011 году этим занималась половина опрошенных.

При этом приусадебными участками владеют 43% респондентов, у 89% из них на участках разбиты огороды. Домашние заготовки составляют половину или большую часть продуктовой корзины 15% опрошенных, передаёт РИА Новости.

Президент «Ромира» Андрей Милехин полагает, что причиной отказа россиян от домашних заготовок является развитие торговли.

В опросе приняли участие полторы тысячи людей, проживающих как в городах, так и в сёлах.

Как писал News.ru ранее, автор кулинарных книг, эксперт в области фитохимии Игорь Сокольский предупредил россиян о смертельной опасности, которую могут таить неправильно сделанные на зиму заготовки в виде варенья, компотов, солёных и маринованных овощей.