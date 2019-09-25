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Массовое увольнение россиян ударит по образованию 

Ura.Ru + ещё 3 5 часов назад
Массовое увольнение россиян ударит по образованию
Фото: Ura.Ru
Увольнение более 50 тысяч россиян, которое прогнозирует Росстат, никак не повлияет на экономику страны. Однако следует говорить о проблемах, которые возникнут в сферах, где ожидаются сокращения. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.
«Количество безработных в России на протяжении последнего года стабильно колеблется с 4,7 до 4,9%. Эти 50 тысяч россиян, которых планируют уволить, составляют примерно 1,5% от российской безработицы», — пояснил «URA.RU» Сергей Жаворонков.
По мнению Жаворонкова, проблема российской безработицы заключается в том, что она часто носит скрытый характер: «Главам регионов нужно отчитываться перед правительством по безработице. Для этого они просят работодателей отправить кого-то из сотрудников в неоплачиваемый отпуск, кого-то — на четверть ставки. Причем формально это же не безработность, поэтому и в статистике не отражается».
На вопрос, возможны ли дальнейшие массовые увольнения, эксперт не смог дать однозначный ответ, так как «важна динамика», но упомянул о возможных проблемах в сферах, попавших под сокращение — так, увольнения в сфере образования прямо говорят о еще большем падении его уровня.
Ранее Росстат заявил, что до конца сентября работу могут потерять чиновники, педагоги и работники обрабатывающих производств. Кандидат экономических наук Валерий Сенков уверен, что есть основания считать эти данные недостоверными.
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Социология , Сергей Жаворонков , Росстат
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