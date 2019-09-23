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Почти половина россиян пьет воду только из-под крана 

Rambler News Service + ещё 8 3 часа назад
Почти половина россиян пьет воду только из-под крана
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян (44%) пьет дома воду только из-под крана, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
«Выросла доля россиян, употребляющих воду только из-под крана (с 39% до 44% за три года). Это может быть кипяченая, некипяченая/очищенная, неочищенная вода. Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте 60 лет и старше (61%) и селяне (50%)», — говорится в материалах опроса.
Доля употребляющих только бутилированную воду за это время не изменилась и составляет 16%.
«Росту потребления питьевой воды из-под крана существенно способствует расширение использования фильтров для очистки воды — 35% опрошенных назвали использование фильтра главной причиной того, что они пьют водопроводную воду», — поясняется в исследовании.
27% опрошенных не пьют водопроводную воду из-за опасений о ее влиянии на здоровье, 29% респондентов не нравится вкус/запах воды, еще 21% россиян жалуется на видимый осадок в воде из-под крана.
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Социология , ВЦИОМ
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