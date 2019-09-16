Раскрыты причины конфликтов россиян в отпуске

Российские туристы признались, что им не всегда удается избежать конфликтов в отпуске и рассказали, с кем они ссорятся чаще всего. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса для бронирования отелей Ostrovok.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что большинство путешественников из России ругаются в поездках из-за недопонимания с родными — в этом признались 22 процента женщин и 17 процентов мужчин.

Кроме того, выяснилось, что каждый десятый российский турист мужского пола хотя бы раз попадал в конфликтную ситуацию с местными жителями (десять процентов). Среди женщин о таком опыте вспомнили только три процента респондентов.

Также ссоры происходят в отелях из-за недопонимания с персоналом (восемь процентов голосов) или с другими постояльцами гостиницы (пять процентов опрошенных).

Помимо этого, россияне ругались с турфирмами, таксистами, полицейским и сотрудниками аэропортов.

57 процентов туристов из России рассказали, что стараются расслабиться на отдыхе и избегать конфликтов. При этом оказалось, что женщины настроены более миролюбиво, чем мужчины: в конфликты не вступают 59 процентов женщин и 54 процента мужчин.

В апреле российский сервис бронирования авиабилетов Biletix провел опрос среди путешественников и выяснил, какие скверные черты отличают российских туристов. Оказалось, что худшей чертой, присущей россиянам, считают пристрастие к алкоголю. За этот вариант проголосовали 20 процентов респондентов.