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На выборах в Санкт-Петербурге подана 181 жалоба 

ТАСС + ещё 70 1 час назад
На выборах в Санкт-Петербурге подана 181 жалоба
Фото: ТАСС
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла 181 жалобу в ходе выборов в Петербурге, из них только шесть обращений относятся к ходу выборов губернатора города. Об этом сообщил журналистам председатель горизбиркома Виктор Миненко в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад — 2019", организованной ТАСС.
"В избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступило незначительное количество обращений по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Их всего шесть (на выборах губернатора). Всего 181 жалоба. Подавляющее большинство из них не подтвердилось", — сказал Миненко, отметив, что со всеми поступающими обращениями и жалобами будут разбираться.
Он добавил, что экстерриториальные участки не доставили проблем. "Несмотря на критику, решение обеих организаций было верным. Явка там высокая. На 18:00 [явка составила] 64% в Ленинградской области, более 50% — в Псковской области. Голосование за пределами города прошло под контролем наблюдателей, существенных нарушений не отмечено", — сказал Миненко.
Печальной особенностью выборов Миненко назвал большое количество ложной информации о нарушениях, которая не была даже оформлена как обращения.
В воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге прошли выборы высшего должностного лица — губернатора. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов и депутаты Законодательного собрания: Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов, кандидат от партии "Гражданская платформа".
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Комментарии1
Социология , Другое , Политика , Михаил Амосов , Александр Беглов , Справедливая Россия , Санкт-Петербург
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