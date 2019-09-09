На выборах в Санкт-Петербурге подана 181 жалоба

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла 181 жалобу в ходе выборов в Петербурге, из них только шесть обращений относятся к ходу выборов губернатора города. Об этом сообщил журналистам председатель горизбиркома Виктор Миненко в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад — 2019", организованной ТАСС.

"В избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступило незначительное количество обращений по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Их всего шесть (на выборах губернатора). Всего 181 жалоба. Подавляющее большинство из них не подтвердилось", — сказал Миненко, отметив, что со всеми поступающими обращениями и жалобами будут разбираться.

Он добавил, что экстерриториальные участки не доставили проблем. "Несмотря на критику, решение обеих организаций было верным. Явка там высокая. На 18:00 [явка составила] 64% в Ленинградской области, более 50% — в Псковской области. Голосование за пределами города прошло под контролем наблюдателей, существенных нарушений не отмечено", — сказал Миненко.

Печальной особенностью выборов Миненко назвал большое количество ложной информации о нарушениях, которая не была даже оформлена как обращения.