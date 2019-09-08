Резервный борт «России» вылетел из Москвы после задымления двигателя

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, резервный самолёт с пассажирами на борту вылетел из Москвы в 22:40.

При этом ранее авиакомпания «Россия» опровергла информацию о возгорании принадлежащего ей самолёта в аэропорту Шереметьево, пояснив, что во время запуска второго двигателя произошёл выброс продуктов сгорания авиационного топлива, сообщает АГН «Москва».