На зарубежные счета россиян объявили охоту

Федеральная налоговая служба получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год в рамках первого автоматического обмена финансовой информацией между двумя странами. Обмен намечен на осень 2019 года, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на доклад швейцарского правительства.

Москва и Брюссель вели переговоры об автоматическом обмене информацией для борьбы с махинациями и отмыванием денег с 2017 года. Однако власти Швейцарии не рекомендовали этого делать, ссылаясь на высокий уровень коррупции в России и слабую защиту персональных данных.

Теперь, согласно заявлению Государственного секретариата по международным финансам страны, нет оснований предполагать, что данные будут использованы не для изначальных целей налогообложения. В то же время в секретариате отметили, что продолжат следить за ситуацией в России.