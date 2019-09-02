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Россияне оценили качество работы учителей в школах 

Москва24 + ещё 12 4 часа назад
Россияне оценили качество работы учителей в школах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большинство родителей в России удовлетворены уровнем квалификации преподавателей в школе, в которой учится их ребенок. На этот вопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно ответили 78% родителей.
При этом 16% отрицательно оценили уровень квалификации, а 6% затруднились дать ответ. Из числа опрошенных родителей 85% считают, что педагоги внимательны и доброжелательны к их детям.
67% оценили кадровую обеспеченность преподавателями, а 28% опрошенных жалуются на нехватку учителей. Что касается оснащенности школы необходимой для обучения техникой, положительно ответили 56%, отрицательно — 32%.
Качеством школьной подготовки своего ребенка в целом довольны 52% опрошенных, частично удовлетворены — 32%, не удовлетворены — 15%.
Кроме того, 49% родителей считают, что ситуация в сфере школьного образования в стране изменилась за последние 5–10 лет в худшую сторону, 22% считают, что улучшилась, 18% — не изменилась.
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и социальных сетях. Он носит название "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников" и уже направлен региональным властям.
В частности, в новом кодексе педагогам рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Уточняется, что речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.
Также в новой редакции документа появились послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь необходимо лишь "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы".
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Социология , Образование , Общество , ВЦИОМ
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