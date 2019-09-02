Россияне оценили качество работы учителей в школах

При этом 16% отрицательно оценили уровень квалификации, а 6% затруднились дать ответ. Из числа опрошенных родителей 85% считают, что педагоги внимательны и доброжелательны к их детям.

67% оценили кадровую обеспеченность преподавателями, а 28% опрошенных жалуются на нехватку учителей. Что касается оснащенности школы необходимой для обучения техникой, положительно ответили 56%, отрицательно — 32%.

Качеством школьной подготовки своего ребенка в целом довольны 52% опрошенных, частично удовлетворены — 32%, не удовлетворены — 15%.

Кроме того, 49% родителей считают, что ситуация в сфере школьного образования в стране изменилась за последние 5–10 лет в худшую сторону, 22% считают, что улучшилась, 18% — не изменилась.

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и социальных сетях. Он носит название "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников" и уже направлен региональным властям.

В частности, в новом кодексе педагогам рекомендуется воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей". Уточняется, что речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.

Также в новой редакции документа появились послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь необходимо лишь "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы".