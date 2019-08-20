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Немцы предпочли Путина Трампу 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Жители Германии считают, что президент России Владимир Путин больше заслуживает доверия, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической компании YouGov, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как выяснилось, только шесть процентов респондентов больше доверяют Трампу, в то время как Путину — 27. При этом 37 процентов заявили, что оба лидера находятся на равных.
Кроме того, половина немцев не чувствует угрозы со стороны России из-за усилившейся напряженности в отношения между Россией и НАТО. Еще у 40 процентов подобное ощущение присутствует.
В то же время больше половины опрошенных выступают за отмену или постепенное смягчение антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине, — 21 и 32 процента соответственно. Еще 23 процента намерены поддерживать ограничения, а 24 не смогли ответить на вопрос. Меньше всего поддерживающих санкции в восточной части Германии.
20 июня Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.
В тот же день на год были продлены санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Москва настаивает, что процесс отвечает нормам международного права.
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Социология , Видео , Общество , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Германия
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