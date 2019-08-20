Немцы предпочли Путина Трампу

Как выяснилось, только шесть процентов респондентов больше доверяют Трампу, в то время как Путину — 27. При этом 37 процентов заявили, что оба лидера находятся на равных.

Кроме того, половина немцев не чувствует угрозы со стороны России из-за усилившейся напряженности в отношения между Россией и НАТО . Еще у 40 процентов подобное ощущение присутствует.

В то же время больше половины опрошенных выступают за отмену или постепенное смягчение антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине, — 21 и 32 процента соответственно. Еще 23 процента намерены поддерживать ограничения, а 24 не смогли ответить на вопрос. Меньше всего поддерживающих санкции в восточной части Германии.

20 июня Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за событий на Украине на полгода. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

В тот же день на год были продлены санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Москва настаивает, что процесс отвечает нормам международного права.