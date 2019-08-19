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Армения возглавила список самых популярных стран среди российских туристов 

Мир24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: Мир24
Армения стала самой страной среди российских туристов этим летом. Так, в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов пришлись на эту страну, сообщает ОТР. В тройку лидеров вошли Италия и Турция.
В десятке самых посещаемых стран российскими туристами также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция, Кыргызстан.
В топ-10 городов среди российских направлений больше авиабилетов было куплено в Москву, на второй строчке — Санкт-Петербург, тройку замыкает Сочи. В 20-ку вошли города Самара и Екатеринбург, города Краснодарского края и Крым.
Напомним, ранее россияне рассказали, в каких странах они посещали самые занимательные экскурсии. Почти четверть респондентов проголосовали за Италию.
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Социология , Кавказ , Армения , Италия , Турция
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