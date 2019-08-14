Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Количество трудоустроенных граждан снижается с начала года, сообщает Ura.ru. Как сообщает Росстат, за время первого квартала этого года количество трудоустроенных россиян снизилось с 72,5 до 71,3 млн человек. Уточняется, что в большей степени это связано с людьми предпенсионного возраста в возрасте от 50 до 54 лет и от 55 до 59 лет.

В первом случае рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, во втором — 129 тысяч. Поясняется, что в основном такая статистика связана с изменением возрастной структуры российских граждан, поскольку численность людей этих возрастных категорий снизилась.

Кроме того, к решению уйти с рынка труда некоторых работников этой возрастной категории подталкивает снижение спроса на рабочую силу из-за медленного экономического роста в стране.