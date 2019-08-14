Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество трудоустроенных граждан снижается с начала года, сообщает Ura.ru. Как сообщает Росстат, за время первого квартала этого года количество трудоустроенных россиян снизилось с 72,5 до 71,3 млн человек. Уточняется, что в большей степени это связано с людьми предпенсионного возраста в возрасте от 50 до 54 лет и от 55 до 59 лет.
В первом случае рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, во втором — 129 тысяч. Поясняется, что в основном такая статистика связана с изменением возрастной структуры российских граждан, поскольку численность людей этих возрастных категорий снизилась.
Кроме того, к решению уйти с рынка труда некоторых работников этой возрастной категории подталкивает снижение спроса на рабочую силу из-за медленного экономического роста в стране.
Ранее в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил рост социальных пенсий в России. С 1 апреля в стране социальные пенсии выросли на 2%. Теперь средний размер выплаты увеличивается на 182 рубля и достигает 9 266 рублей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Более четверти российских детей живут за чертой бедности В России стали реже брать кредиты Россияне назвали способы победить эмоциональное выгорание на работе
Комментарии1
Социология , Общество , Валерий Рязанский , Совет Федерации , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четырехдневка погубит россиян5
Украина передала дело МН17 Нидерландам26
Россия резко ответила Лондону
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США356
Россияне рискуют остаться без пенсий168
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
04:05
Россияне рискуют остаться без пенсий
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение