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Уменьшение упаковок с продуктами сочли обманом россиян 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Абсолютное большинство россиян заметили уменьшение веса и объема упаковок с едой и считают это обманом, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, уменьшения размеров упаковки при схожей или большей цене отметили 72 процента россиян. При этом 65 процентов опрошенных связывают это явление с желанием обмануть покупателей.
Большинство респондентов (74 процента) считают, что ответственны за уменьшение упаковки сами производители, однако 38 процентов допускают, что в этом процессе больше задействованы торговые сети.
Почти половина опрошенных отметили, что не на всех упаковках продуктов легко можно найти информацию о весе или объеме товара. Поэтому 66 процентов россиян считают, что надписи на упаковках нужно увеличить, а 58 процентов считают, что нужно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов.
Ранее сообщалось, что производители товаров повседневного спроса с 2012-го по 2018 год уменьшали размер своих упаковок на 7-20 процентов, хотя цена на продукты сохранялась на прежнем уровне или снижалась незначительно.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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