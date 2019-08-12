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Россияне выбрали самые важные события 30-летней давности 

News.ru 1 час назад
Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press
Жители России назвали важнейшие, по их мнению, события 30-летней давности.
За вывод советских войск из Афганистана проголосовали 54% опрошенных. Второе место заняло падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР. Этот вариант выбрали 24% респондентов.
Также наиболее важными россияне назвали забастовки шахтёров и повышение пенсий.
Граждане в возрасте от 40 лет вдвое чаще молодёжи выбирали вывод афганской группировки и падение Берлинской стены. При этом примерно равные доли людей старшего и молодого поколения отмечали важность забастовок и повышения пенсионных выплат.
Поколенческого разрыва почти не наблюдается, память об этих событиях — маркеры социально-политической ситуации сегодня. В условиях пенсионной реформы и протестного движения люди ищут опору в истории, — считает политолог из ВШЭ Евгений Иванов.
10% и менее респондентов называли вспышки заболевания СПИДом в российских городах, катастрофу на железной дороге в Башкирии, смерть академика Андрея Сахарова и выборы, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что эксперты в честь Международного дня молодёжи рассказали, чего не хватает молодым россиянам. По словам председателя Российского союза молодёжи (РСМ) Павла Красноруцкого, в первою очередь они не ощущают финансовую стабильность завтрашнего дня.
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Комментарии
Социология , Общество , Евгений Иванов , Андрей Сахаров , ВШЭ , Афганистан , Германия
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