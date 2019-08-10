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МВД за пять лет получило 518 тыс. уведомлений от россиян о наличии второго гражданства 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Более 500 тыс. уведомлений за пять лет получили миграционные подразделения МВД о наличии второго гражданства от россиян. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
В августе 2014 года вступил в силу закон, согласно которому граждане России обязаны сообщать в миграционные подразделения о наличии у них иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа о праве на постоянное проживание за границей. В связи с тем, что в 2016 году Федеральная миграционная служба была ликвидирована, данные функции были переданы в МВД России.
"Согласно ведомственной статистической отчетности, с 2014 года подано порядка 518 тыс. уведомлений о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве", — сказали в ведомстве.
Также там отметили, что за шесть месяцев 2019 года таких уведомлений в миграционные подразделения МВД поступило более 21 тыс.
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Социология , Общество , МВД
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