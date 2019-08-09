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Россияне перестали доверять даже близким родственникам 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: iStock
Такие данные содержатся в исследовании, которое проводили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ.
Доверие, как поясняют ученые, одна из составных частей социального капитала. Но, как выяснилось в ходе опроса, динамика межличностного доверия имеет отрицательный характер, поскольку людей, которым стоит доверять, по мнению почти 30 процентов опрошенных, стало меньше. И лишь 6 процентов респондентов считают, что их стало больше.
Наибольшие надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, испытывает молодежь. После достижения 55 лет надежды на это заметно угасают. Людям этого возраста в большей степени свойственно ожидание сокращения социального окружения, заслуживающего доверия. Численность респондентов, ожидающих подобного сокращения, в этом возрастном интервале вдвое больше, чем в предыдущем (45-54 года).
Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам (снижение на 25 процентов), друзьям (на 18,2 процента) и родственникам (на 12,6 процента).
Тем временем, Россия обгоняет многие страны и находится недалеко от США — там доверяют своему окружению 35 процентов населения, напомнил в разговоре с "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
"Существует такой проект — международное исследование ценностей, — пояснил эксперт. — Он мониторит показатель доверия людей к своему окружению по разным странам. По данным из этого проекта, в России межличностное доверие достаточно высокое".
То же самое показывают исследования, проведенные Финансовым университетом. По словам Зубца, сегодня более 30 процентов россиян (32-34 процента в зависимости от территории и времени проведения исследования) доверяют своему социальному окружению.
"Мы не видим никаких признаков, что уровень социального доверия к своему окружению в нашей стране падает, — уверяет Зубец. — Но, с другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60 процентов населения".
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Социология , Алексей Зубец , Финансовый университет , РАНХиГС
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