В России заканчивается рабочая сила

За первые три месяца этого года численность экономически активных россиян (трудоустроенных или ищущих работу) сократилась на 0,8 миллиона человек. При этом, как указывают специалисты, это в несколько раз больше, чем за весь прошлый год. «За 2018 год данный показатель уменьшился только на 0,1 миллиона человек», — приводит «Коммерсант» данные исследователей. На сегодняшний день к рабочей силе относятся 75 миллионов российских граждан.

В РАНХиГС указывают, что к дефициту рабочей силы привели демографические особенности России. В последние несколько лет в стране становится меньше людей трудоспособного возраста: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин. С 2006 года этот показатель снизился на 9%, уточняет телеканал 360.

При этом, отмечают исследователи, с 2011 по 2018 год численность рабочей силы держалась примерно на одном уровне и тем самым достигла своего пика. Поэтому нынешнее снижение для специалистов не стало неожиданностью.