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В России заканчивается рабочая сила 

Ura.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
С начала 2019 года в России ускорились темпы сокращения численности рабочей силы. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).
За первые три месяца этого года численность экономически активных россиян (трудоустроенных или ищущих работу) сократилась на 0,8 миллиона человек. При этом, как указывают специалисты, это в несколько раз больше, чем за весь прошлый год. «За 2018 год данный показатель уменьшился только на 0,1 миллиона человек», — приводит «Коммерсант» данные исследователей. На сегодняшний день к рабочей силе относятся 75 миллионов российских граждан.
В РАНХиГС указывают, что к дефициту рабочей силы привели демографические особенности России. В последние несколько лет в стране становится меньше людей трудоспособного возраста: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин. С 2006 года этот показатель снизился на 9%, уточняет телеканал 360.
При этом, отмечают исследователи, с 2011 по 2018 год численность рабочей силы держалась примерно на одном уровне и тем самым достигла своего пика. Поэтому нынешнее снижение для специалистов не стало неожиданностью.
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Комментарии1
Социология , Общество , РАНХиГС , Телеканал "360° Подмосковье"
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