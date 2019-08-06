Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы главные потребности россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители России больше всего нуждаются в качественном образовании и высокой оплате труда, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Авторы опросили три тысячи человек в возрасте от 25 до 65 лет. Их спрашивали о наиболее необходимых «ресурсах развития», к которым принято относить наличие постоянной устойчивой занятости, рост зарплаты, рост профессионального статуса, повышение уровня и качества образования, повышение социального статуса и развитие социального капитала.
Выяснилось, что образование высокого качества имеют только 11 процентов россиян, еще 34 процента получили образование выше среднего. В то же время каждый пятый опрошенный опасается, что может потерять работу. Более двух третей описали свою занятость как устойчивую. Треть занятых рассчитывает в будущем найти работу не хуже нынешней. 45 процентов опасаются, что сделать это будет сложно, 20,8 процента — что невозможно.
Треть респондентов уверены, что имеющийся уровень образования и квалификация позволяет им занимать более статусную должность. Примерно 30 процентов не имеют никаких источников помощи в случае необходимости, 20 процентов рассчитывают на помощь только от одного канала — родственников и знакомых.
Почти 30 процентов опрошенных отметили, что за последнее время число людей, которым они могут доверять, снизилось. Только шесть процентов считают, что таких людей стало больше. Авторы отмечают, что социальный капитал является дефицитным ресурсом развития для России.
Последние новости
Зеленский назначил командующим операцией в Донбассе загадочного генерала Решена загадка появления человечества Трамп озлобился на уронивший юань Китай
Комментарии1
Социология , Образование , Общество , РАНХиГС , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Под надуманным предлогом»: Путин предостерег США68
«Ситуация очень страшная»: как началось ЧП в Ачинске41
В НАТО объяснили потерю Крыма Украиной39
«Макдоналдс» попытался спасти природу и не смог
Число пострадавших под Ачинском выросло9
Видео
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение