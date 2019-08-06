Названы главные потребности россиян

Авторы опросили три тысячи человек в возрасте от 25 до 65 лет. Их спрашивали о наиболее необходимых «ресурсах развития», к которым принято относить наличие постоянной устойчивой занятости, рост зарплаты, рост профессионального статуса, повышение уровня и качества образования, повышение социального статуса и развитие социального капитала.

Выяснилось, что образование высокого качества имеют только 11 процентов россиян, еще 34 процента получили образование выше среднего. В то же время каждый пятый опрошенный опасается, что может потерять работу. Более двух третей описали свою занятость как устойчивую. Треть занятых рассчитывает в будущем найти работу не хуже нынешней. 45 процентов опасаются, что сделать это будет сложно, 20,8 процента — что невозможно.

Треть респондентов уверены, что имеющийся уровень образования и квалификация позволяет им занимать более статусную должность. Примерно 30 процентов не имеют никаких источников помощи в случае необходимости, 20 процентов рассчитывают на помощь только от одного канала — родственников и знакомых.

Почти 30 процентов опрошенных отметили, что за последнее время число людей, которым они могут доверять, снизилось. Только шесть процентов считают, что таких людей стало больше. Авторы отмечают, что социальный капитал является дефицитным ресурсом развития для России.