Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители России признались, из-за чего могли бы пожертвовать карьерой 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Почти каждый пятый россиянин (18%) готов отказаться от полностью устраивающей его работы из-за строго дресс-кода. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела компания HeadHunter.
«Доля сомневающихся или готовых отказаться от должности из-за дресс-кода наиболее велика в сферах информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге», — приводит РИА «Новости» данные аналитиков. При этом 39% участников опроса заявили, что точно приняли бы предложение о работе, несмотря на строгий дресс-код.
Исследователи также выяснили, что у 11% опрошенных на работе есть строгий дресс-код, а еще 12% носят форму, выданную работодателем. У 14% респондентов дресс-кода нет. Больше всего (38%) опрошенных отметили, что на их работе отсутствуют строгие требования к одежде, но есть определенные правила.
Ura.Ru: последние новости
Горбачев ответил россиянам, которые хотят жить в брежневские времена, а не в современной России Четверть россиян потеряла доверие к телевидению Звезда фильма «А зори здесь тихие» объяснила любовь россиян к эпохе Брежнева
Социология , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В провале учений НАТО обвинили Россию31
Германия отреагировала на претензии России19
«Под надуманным предлогом»: Путин предостерег США231
«Ситуация очень страшная»: как началось ЧП в Ачинске84
Ефремов рассказал про пьяный дебош23
Видео
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение