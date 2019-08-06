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Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Авторы подсчитали, что по итогам первого квартала численность экономически активного населения (трудоустроенных либо ищущих работу людей) сократилась на 0,8 миллиона человек (по сравнению с первым кварталом 2018 года). При этом за весь прошлый год этот показатель снизился всего на 0,1 миллиона человек.
Текущая численность рабочей силы в России составляет 75 миллионов человек. Само по себе снижение численности рабочей силы не стало неожиданностью, поскольку наблюдается с 2016 года, отмечают авторы. Такая динамика соответствует общим демографическим тенденциям: с 2006 года численность населения трудоспособного возраста (с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин) сократилась на девять процентов.
На протяжении 2011-18 годов численность рабочей силы оставалась неизменной, однако ее снижение по итогам начала нынешнего года вернуло Россию к показателям 2005 года (без учета Крыма и Севастополя). Авторы объясняют сложившуюся ситуацию неблагоприятной демографической обстановкой и снижением экономической активности людей старшего возраста.
Выход заключается в более активном вовлечении в экономику людей зрелого возраста, говорится в материале.
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Социология , Общество , РАНХиГС , Lenta.ru
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