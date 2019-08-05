Аналитики назвали главные причины стресса на работе

Стрессу на работе подвержены 9 из 10 россиян, основными причинами стресса являются плохое отношение руководителей, их непрофессионализм и поведение коллег, следует из результатов опроса Superjob.

«По данным Superjob стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников. Называя главный фактор, провоцирующий стресс, россияне чаще всего упоминали своих руководителей: плохое отношение начальства нервирует 14%, его непрофессионализм — 10%. По словам 9% опрошенных состояние стресса провоцирует поведение коллег», — сообщили аналитики.

По мнению 5% респондентов причиной стресса на работе является размер зарплаты, по 4% опрошенных переживают из-за отсутствия работы, большого объема работы и задержки зарплаты, по 3% — из-за непрофессионализма коллег, отсутствия организованности в компании и неопределенности задач, поставленных начальством. По 2% респондентов испытывают стресс из-за шума на работе, отсутствия стабильности и постановки невыполнимых сроков для задач.

Согласно результатам опроса, женщины чаще мужчин переживают из-за отношения начальства к сотрудникам — 17% женщин против 10% мужчин. Также женщины чаще испытывают стресс из-за поведения коллег — 14% женщин против 5% мужчин. Мужчины чаще раздражаются из-за непрофессионализма руководителя — 13% мужчин против 6% женщин.

По данным аналитиков, 7% респондентов отметили, что не испытывают стресс на работе.

По сравнению с результатами опроса 2014 года, россияне стали меньше раздражаться из-за отношения руководителя к подчиненным — 14% в 2019 году и 18% в 2014. За пять лет вырос уровень стресса из-за непрофессионализма руководителя — 5% в 2014 году и 10% в 2019, а также из-за размера зарплаты — 3% в 2014 году и 5% в 2019. Опрос был проведен среди экономически активного трудоустроенного населения России старше 18 лет. В опросе приняли участие 1000 респондентов.