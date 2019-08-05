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Опрос: более 60% россиян выезжают летом на дачу 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Большинство россиян (62%) в летний сезон с разной регулярностью выезжают на дачу, основной целью ее использования — выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, большинство россиян в летний сезон с разной регулярностью выезжают на дачу (62%), причем 20% бывают там еженедельно, а 8% практически все лето живут за городом. Еще 21%, напротив, бывают на даче редко — не более трех-четырех раз за лето, чаще всего это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (32%) и от 25 до 34 лет (27%).
Как отмечается в опросе, самыми популярными целями, с которыми собственники (42%) используют дачи и прилегающие к ним участки, является выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления (71%), что остается неизменным на протяжении 14 лет (72% в 2005 году).
Помимо этого, более трети (34%) владельцев загородной недвижимости предпочитают заниматься ее декоративным обустройством — сажать клумбы, газоны, делать пруды, что на 13% выше показателей в 2005 году. Еще 26% (против 18% в 2005 году) приезжают на дачу для отдыха или развлечений, преимущественно это жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Социология , Общество , ВЦИОМ
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