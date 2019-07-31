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Опрос: почти 70% россиян предпочитают карьеру семье 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Порядка 68% россиян готовы уделять меньше времени своей семье в пользу карьерного роста и повышения зарплаты, при этом почти четверть респондентов уверены, что карьера и семья несовместимы. Таковы данные опроса, проведенного порталом по поиску работы и персонала в России "Зарплата.ру".
"Как показал опрос, 68% россиян готовы уделять меньше времени своей семье, если это повлечет за собой карьерный рост и повышение заработной платы. 6% согласны забыть о родных и без этого — для них важнее рабочий опыт. А вот у четверти опрошенных в приоритете оказалась семья", — говорится в результатах опроса, которые привели ТАСС в пресс-службе портала.
Почти четверть опрошенных уверены, что карьера и семья несовместимы. Порядка 42% респондентов вынуждены отказываться от семейного времяпрепровождения из-за работы. При этом доля женщин, не готовых уделять карьере больше времени, оказалась чуть выше, чем доля мужчин — 27% против 24%. Тем не менее, большинство (67%) опрошенных женщин согласны забыть о семье в пользу профессионального роста и высокой зарплаты, среди мужчин России таких оказалось 72%.
Согласно результатам опроса, 31% россиян считают себя карьеристами. В то же время только 14% жителей страны уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально. По мнению 61%, это очень сложная задача, а 25% респондентов вообще называют ее невозможной. Более половины опрошенных (53%) признались, что знакомы со случаями разрушения семей из-за карьеры.
Опрос проводился с 16 по 29 июля 2019 года среди 9060 граждан старше 18 лет по всей территории России.
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Социология , Общество , ИТАР-ТАСС
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