Большинство россиян не захотели оформлять электронный паспорт

Почти 60% россиян не доверяют электронным паспортам. Они посчитали их менее надежными из-за вероятных сбоев в системе и базе данных.

«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», — говорится в исследовании ВЦИОМ, на которое ссылается ТАСС.

Среди достоинств электронного паспорта отмечают его универсальность, ведь в одном документе будут содержаться все данные. 8% сказали о его долговечности, а 7% — о практичности.

Ненадежным электронный паспорт посчитали 22% россиян. 8% боятся сбоев в системе, 4% — утечки данных, 3% опасаются, что не все и не всегда смогут воспользоваться таким документом.

Среди полезных функций назвали возможность использования паспорта в качестве банковской карты, хранение нескольких документов одновременно, подпись и отправка документов без посещения государственных учреждений и голосование на выборах.

Опрос проводил ВЦИОМ 25 июля 2019 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.