Эксперты объяснили рост доверия к Госдуме

Доверие россиян к Госдуме растет. Таковы результаты опроса ВЦИОМ , сообщают "Дни.ру".

В июле рейтинг нижней палаты парламента достиг 40%, что стало самым высоким показателем с начала года. По данным социологов, уровень одобрения деятельности Госдумы неуклонно повышался. Так, в апреле ВЦИОМ зафиксировал рейтинг нижней палаты на уровне 34,2%, а спустя месяц он вырос на 0,7 процентных пункта, составив 34,9%.

С наступлением лета положительная динамика лишь ускорилась, отмечают эксперты. Если в июне рейтинг Госдумы повысился до 36%, то в июле он вырос еще на четыре процентных пункта.

По словам политолога, председателя совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, Госдума преодолела 40-процентный порог впервые с осени 2018 года. "В ноябре прошлого года рейтинг составлял всего 31,5%. Сейчас на 8,5 процентных пункта выше", — уточнил эксперт. Рост доверия россиян он объяснил общей стабилизацией рейтингов органов власти. Стоит также учитывать социальную направленность законов, принимаемых Госдумой, добавил политолог.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что более половины россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ. 60% опрошенных заявили, что качество услуг ЖКХ их устраивает. Это на 1/5 больше, чем в 2010 году, когда число довольных не превышало 39%.