В стране установлен исторический рекорд по безработице

Безработица в России обновила исторический минимум, сообщает Росстат . По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, уровень безработицы в стране упал до 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны, до этого наименьший показатель составлял 4,5% в мае 2019 года и в сентябре 2018 года.

По данным Росстата, в июне насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента. При этом отмечается, что за последние три месяца численность трудоспособного населения выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.

В Уральском федеральном округе при потенциале работников в 6,3 млн человек, заняты на производстве чуть более 6 млн работников, официально без работы числятся 272, 2 тысячи уральцев. Самый большой уровень безработицы зафиксирован в Челябинской области — 95,5 тысяч человек, самый низкий в ЯНАО — 6,4 тысяч.

В России самый высокий уровень незанятого населения был отмечен в Северо-Кавказском (11%) и Дальневосточном (6%) федеральных округах. Ранее в Роструде сообщили, что Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России. На втором месте оказалась Чечня, на третьем — Дагестан.