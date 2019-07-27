Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В стране установлен исторический рекорд по безработице 

Ura.Ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: ТАСС
Безработица в России обновила исторический минимум, сообщает Росстат. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, уровень безработицы в стране упал до 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны, до этого наименьший показатель составлял 4,5% в мае 2019 года и в сентябре 2018 года.
По данным Росстата, в июне насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента. При этом отмечается, что за последние три месяца численность трудоспособного населения выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.
В Уральском федеральном округе при потенциале работников в 6,3 млн человек, заняты на производстве чуть более 6 млн работников, официально без работы числятся 272, 2 тысячи уральцев. Самый большой уровень безработицы зафиксирован в Челябинской области — 95,5 тысяч человек, самый низкий в ЯНАО — 6,4 тысяч.
В России самый высокий уровень незанятого населения был отмечен в Северо-Кавказском (11%) и Дальневосточном (6%) федеральных округах. Ранее в Роструде сообщили, что Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России. На втором месте оказалась Чечня, на третьем — Дагестан.
По официальному показателю безработицы Россия выглядит лучше Евросоюза, в котором её уровень почти на 2% выше, отмечает «Национальная служба новостей». В Евростата посчитали, что в мае 2019 года показатель по безработице составлял 6,3%, а в странах зоны евро — 7,5%.
Ura.Ru: последние новости
Россияне назвали идеальное время и место для отпуска Влиятельный фонд замерил, как митинги изменили отношение москвичей к выборам Российские военные запустили баллистическую ракету «Тополь» в сторону Казахстана
Комментарии27
Социология , Общество , Росстат , ЕС , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен тайный план США по Украине200
РВСН произвели пуск «Тополя»232
Трамп сделал заявление о «вражде» США и РФ2
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе89
Резня произошла в центре Москвы30
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение